США вводят карантин для прибывающих из-за рубежа

Въезжающие в Соединённые Штаты лица должны будут не только предъявить свидетельство об отрицательном результате теста на коронавирус, но и пройти карантин.

Об этом заявил американский президент Джо Байден.

«В свете новых штаммов вируса, о которых мы узнаём, мы вводим новые меры в отношении тех, кто прилетает в Соединённые Штаты из других стран. В дополнение к ношению маски каждый, кто летит в США из-за рубежа, должен сдать тест перед посадкой в самолёт и пройти карантин по прибытии в Америку», — сказал он.

Кроме того, Байден предупредил, что число жертв коронавирусной инфекции в США может превысить порог в 500 тыс. уже в феврале.