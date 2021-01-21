США вводят карантин для прибывающих из-за рубежа

Въезжающие в Соединённые Штаты лица должны будут не только предъявить свидетельство об отрицательном результате теста на коронавирус, но и пройти карантин.

Об этом заявил американский президент Джо Байден.

«В свете новых штаммов вируса, о которых мы узнаём, мы вводим новые меры в отношении тех, кто прилетает в Соединённые Штаты из других стран. В дополнение к ношению маски каждый, кто летит в США из-за рубежа, должен сдать тест перед посадкой в самолёт и пройти карантин по прибытии в Америку», — сказал он.

Кроме того, Байден предупредил, что число жертв коронавирусной инфекции в США может превысить порог в 500 тыс. уже в феврале.

 

| 2021-01-22T00:59:22+04:00 22 января 2021, 03:24|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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