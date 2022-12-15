Минфин США сообщил о расширении санкционного списка против России, в который теперь добавлены банк ВТБ, связанные с ним компании, а также Росбанк. Об этом говорится на сайте министерства.

Также, согласно пресс-релизу ведомства, санкции введены в отношении одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина, первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова и нескольких губернаторов российских регионов.

Кроме того, под американские санкции попали старший сын Потанина Иван, а также его дочь Анастасия.

Среди внесенных в список губернаторов главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, Брянской области Александр Богомаз, Вологодской области Олег Кувшинников.