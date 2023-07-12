Соединенные Штаты Америки ввели санкции против директора Агентства безопасности и разведки Сербии Александра Вулина.

Как говорится в заявлении Министерства финансов США, он участвует в коррупционных сделках, которые продвигают его политические цели и интересы в ущерб стабильности на Западных Балканах, а также способствуют российской злонамеренной деятельности в Сербии и регионе.

По данным Штатов, Вулин причастен к транснациональной организованной преступности, незаконным операциям с наркотиками и злоупотреблению служебным положением. Также он поддерживал взаимовыгодные отношения с торговцем оружием Слободаном Тешичем, который находится под санкциями США, помогая ему обеспечивать перемещение оружия через границу. (УНИАН)