США ввели санкции против двух высокопоставленных иранских судей

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов ввело санкции против двух судей, возглавляющих отделения Революционного суда иранского режима, которые годами выносили вердикты в отношении иранских граждан и лиц с двойным гражданством за реализацию ими их свободы на выражение мнения и собрания. Во многих случаях эти судьи приговаривали политических заключенных к смертной казни», — отмечает минфин в релизе.