США ввели санкции против двух высокопоставленных иранских судей

Соединенные Штаты ввели санкции против двух судей Исламского Революционного суда Ирана, сообщается в документе, опубликованном на сайте американского минфина.
Санкции введены против Мохаммада Могиссеха (Mohammad Moghisseh) — главы Исламского Революционного суда в Тегеране, подразделение 28, и Аболгхассема Салавати (Abolghassem Salavati) — главы Исламского Революционного суда в Тегеране, подразделение 15, говорится в документе.
«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов ввело санкции против двух судей, возглавляющих отделения Революционного суда иранского режима, которые годами выносили вердикты в отношении иранских граждан и лиц с двойным гражданством за реализацию ими их свободы на выражение мнения и собрания. Во многих случаях эти судьи приговаривали политических заключенных к смертной казни», — отмечает минфин в релизе.
| 2019-12-19T21:30:39+00:00 19 декабря 2019, 22:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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