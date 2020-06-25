США ввели новые санкции в отношении Ирана

Соединенные Штаты внесли в четверг восемь юридических лиц в список, связанный с антииранскими санкциями. Об этом сообщается в уведомлении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В списке фигурируют несколько иранских компаний, а также юрлица из ОАЭ, Германии и специального административного района КНР Гонконга. Это компании, занимающиеся производством стали, алюминия и железа, а также их дочерние предприятия, выступающие в роли торговых агентов.

«Иранский режим продолжает использовать прибыль, полученную от деятельности производителей металлов и иностранных торговых агентов, чтобы финансировать дестабилизирующее поведение во всем мире», — утверждает министр финансов США Стивен Мнучин.

Вся собственность и имущественные интересы попавших в список компаний блокируются на территории США. Американским гражданам запрещено проводить с ними любые операции. Минфин США также угрожает санкциями и иностранным компаниям за ведение дел с фигурантами списка. (ТАСС)