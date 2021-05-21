США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против проекта и продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020-го силами уже российских судов «Фортуна» и «Академик Черский».