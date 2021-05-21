США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»

США ввели санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток — 2», сообщает РИА Новости.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против проекта и продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020-го силами уже российских судов «Фортуна» и «Академик Черский».
| 2021-05-22T00:00:38+04:00 22 мая 2021, 00:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss