США ввели новые санкции против России

Министерство коммерции США ввело санкции против российских компаний «Космос Комплект», «Совтест Комп» и российского гражданина Ильяса Сабирова.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в опубликованном правительством документе.

Расширенный список включает 78 юридических и физических лиц из Китая, Пакистана, Мальты, ОАЭ и ряда европейских стран.

Ограничения касаются лиц и компаний, которые «небезосновательно считаются вовлеченными в <…> деятельность, противоречащую национальной безопасности или интересам США в международной политике», а также рискуют быть причастными к ней.

США продолжают усиливать санкционное давление на Россию. Так, на прошлой неделе Вашингтон внес в санкционные списки футбольный клуб «Ахмат» из Грозного и Фонд имени Ахмата Кадырова. Всего рестрикции затронули 13 человек и шесть организаций, имущество и финансы которых заблокируют в США, а американским гражданам запретят ведение дел с ними.

При этом в самих Штатах признали, что в России уже не на что накладывать ограничения. По словам советника по национальной безопасности Белого дома Роберта О’Брайена, с Москвой не так много можно сделать с помощью санкций, однако США «ищут другие места», где смогут «продемонстрировать недовольство».