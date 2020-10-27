США ввели новые санкции против иранского нефтяного сектора

Соединенные Штаты в понедельник ввели новые санкции против нефтяного сектора Исламской Республики Иран, в том числе против иранского Министерства нефти, сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщается в заявлении Министерства финансов, санкции в отношении ключевых игроков нефтяного сектора Ирана вводятся в связи с тем, что они оказывают поддержку силам «Кудс», элитного подразделения Корпуса стражей Исламской Революции, которое США внесли в черный список.

«Иранский режим использует нефтяной сектор для финансирования дестабилизирующей деятельности “Кудс”», – говорится в заявлении министра финансов Стивена Мнучина.

Под санкции попали министр нефти, Национальная иранская нефтяная компания (NIOC), Национальная иранская танкерная компания и еще ряд физических и юридических лиц.

Минфин также ввел санкции в отношении бизнесмена Махмуда Маданипура и базирующейся в ОАЭ компании Mobin International Limited, обвинив их в заключении соглашения с венесуэльской государственной компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA) о поставке полученного от NIOC бензина правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В список также попали принадлежащие Маданипуру британские компании Mobin Holding Limited и Oman Fuel Trading.