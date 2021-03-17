США введут санкции по итогам доклада о вмешательстве в выборы

США введут санкции на основании доклада нацразведки США о вмешательствах в выборы президента в 2020 году. Об этом говорится в самом докладе.

Согласно документу, «министр финансов по согласованию с госсекретарем, министром юстиции — генеральным прокурором и министром внутренней безопасности введет соответствующие санкции за действия, которые были определены как иностранное вмешательство в выборы в США».

Ранее Офис директора национальной разведки США обвинил власти РФ в попытке дискредитировать кандидатуру Джозефа Байдена в ходе президентских выборов. (Газета.Ру)

| 2021-03-17T01:19:40+04:00 17 марта 2021, 05:32|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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