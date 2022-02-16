Американское руководство временно передислоцировало из Киева сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Как передает # со ссылкой на ТАСС, резидентура ЦРУ была «временно перемещена» из Киева во вторник.

Соответствующие меры были приняты на следующий день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о временном переводе американского посольства в Украине из Киева во Львов, отмечает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Издание не приводит данных о том, куда могла быть передислоцирована резидентура разведывательного управления Соединенных Штатов. По утверждению источников, перемещение сотрудников ЦРУ в Украине затруднит сбор США разведывательной информации о приписываемой РФ «активности» в стране.