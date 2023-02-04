Конфискованные $5,4 млн у российского бизнесмена Константина Малафеева передадут Украине. Об этом объявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд, пишет CNN.

«Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов на нужды Украины», — сказал Гарланд. Он добавил, что речь идет о конфискованных активах Константина Малофеева. Его $5,4 млн были арестованы после предъявления обвинения в нарушении санкций.

С разрешения прокурора конфискованные активы передадут Госдепартаменту для поддержки народа Украины. «Российские военные преступники не найдут убежища в США», — отметил он.

США, Канада и Евросоюз ввели санкции против владельца телеканал «Царьград» Малафеева еще в 2014 году после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. Его подозревали в финансировании сепаратистов. Сам бизнесмен это отрицает, а в 2018 году говорил, что санкции несильно на нем сказались.

Тем не менее в апреле прошлого года генпрокурор Гарланд обвинил Малофеева в попытке обойти санкции. Бизнесмен создал схему, которая позволила его бы его изданиям работать в Европе. Власти США перехватили «миллионы долларов», которые неназванный американский институт отправил Малофееву.

Деньги с его счета конфисковали в июне, писал CNN. Сам Малофеев говорил, что речь идет о деньгах, замороженных еще в 2014 году.

В конце прошлого года сенаторы единогласно приняли поправки к бюджету на 2023 год, позволяющие конфисковывать заблокированные активы российских бизнесменов. Эти средства Минфин США будет перенаправлять Госдепартаменту, который предоставит их Киеву.

«Это была долгая и тяжелая работа, которая почти провалилась. <…> На данный момент мы приняли то, что требуют здравый смысл и справедливость: помощники Путина должны заплатить за восстановление страны, которую он пытается разрушить», — говорил член Палаты представителей Том Малиновский.

В июне прошлого года Минфин США сообщал, что заморозил активы олигархов из России на сумму $30 млрд. Часть из них власти Штатов планируют передать Украине, говорил руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту российских активов Эндрю Адамс. (moscowtimes.ru)