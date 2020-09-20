США восстановили санкции ООН против Ирана

США восстановили санкции против Ирана, действовавшие до заключения «ядерной сделки» в 2015 году. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео отметил, что Иран не выполнил свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Вашингтон с сегодняшнего дня восстанавливает все санкции, предусмотренные резолюциями Совета Безопасности ООН 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 и 1929, подчеркнул госсекретарь.

Помпео заявил, что соответствующие шаги предпринимаются в связи с невыполнением Ираном обязательств по СВПД и не продлением оружейного эмбарго СБ ООН.

«Бездействие СБ ООН привело бы к тому, что Иран с 18 октября мог покупать все виды обычных вооружений. США приняли все необходимые меры для недопущения», — сказал Помпео.

Госсекретарь призвал все государства-члены ООН соблюдать свои обязательства по выполнению данных мер. Помимо оружейного эмбарго, это включает запрет на обогащение урана и его переработку, на испытания и разработку баллистических ракет, а также на передачу Ирану ядерных и ракетных технологий, отметил Помпео.

Госсекретарь также предупредил о готовности Вашингтона принять санкции против стран, которые не выполнят свои обязательства.

СВПД был подписан ИРИ и «шестеркой» в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении жестких экономических санкций против Ирана. В связи с этим Тегеран начал поэтапное сокращение своих обязательство по СВПД. (haberler.com)