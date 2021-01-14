США включили Xiaomi в черный список

Администрация США включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными, передает агентство Рейтер со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.
По данным агентства, американские инвесторы должны будут вывести свои активы из китайских фирм, попавших в черный список, до 11 ноября 2021 года.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает с 11 января 2021 года американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР. По заявлению Трампа, компании, связанные с китайскими военными, собирают средства, в том числе и у американских инвесторов, и претендуют на включение своих акций в фондовые индексы, а затем средства идут в военно-промышленный комплекс Китая. (РИА Новости)
| 2021-01-14T23:17:34+04:00 14 января 2021, 23:53|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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