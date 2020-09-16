США ужесточили правила научных исследований в американских водах для иностранцев

Власти США изменили правила проведения иностранных морских научных исследований в американских водах, отныне для этого необходимо получать разрешение властей. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Госдепартамента.

«США изменили политику в отношении морских научных исследований. Все научные исследования, проводимые иностранными лицами, другими государствами и международными организациями в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, должны получать одобрение правительства США, — отмечается в тексте. — Как исследовательская страна Соединенные Штаты признают важность морских научных исследований и их значимость для общества, мы продолжим оказывать содействие в их организации».

Ранее власти запрашивали разрешение только в том случае, если исследования касались американских юридических интересов. «Изменение политики идет в соответствии с международным правом, как отражено в Конвенции ООН по морскому праву, практиками прибрежных государств и защитой интересов американских граждан», — говорится в сообщении.