Власти США при оказании военной помощи Киеву отдают приоритет поставкам беспилотников, противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет ТАСС.

По его словам, американская сторона все еще осуществляет поставки в рамках пакета военной помощи объемом $800 млн. Об этом было объявлено в середине марта.

Пентагон также дополнительно объяви о выделении еще $300 млн Украине в виде военной помощи. Этот пакет будет реализован в рамках Инициативы о содействии безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что предполагает заключение министерством контрактов с производителями, а не предоставление военной техники напрямую из запасов Пентагона.

По словам Кирби, США стремятся не допустить перерывов в поставках вооружений и «собираются максимально ускорить этот процесс заключения контрактов».

Ранее телеканал СNN сообщал, Украина просит США ежедневно поставлять ей по 500 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. В предыдущих списках Киев запрашивал на сотни ракет меньше, уточнили источники канала.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США уже оказали Украине военную помощь на более чем $2 млрд.