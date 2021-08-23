Соединенные Штаты способны подавить угрозу от террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство» (ИГ) и без сохранения многотысячного воинского контингента в Афганистане. Об этом сообщил в понедельник помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Президент Джо Байден дал ясно понять, что, с его точки зрения, американские контртеррористические возможности позволяют нам подавить эти террористические угрозы и без сохранения тысяч и десятков тысяч военных в Афганистане», — сказал он, отвечая на вопрос о способности США противостоять группировкам «Аль-Каида» и ИГ после ухода из Афганистана. (ТАСС)