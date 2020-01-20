США считаеют недопустимым присутствие «Хезболлах» в Венесуэле

Соединенные Штаты выступают против присутствия членов ливанской шиитской партии «Хезболлах» на территории Венесуэлы. Об этом в понедельник заявил американский госсекретарь Майкл Помпео во время выступления на конференции против терроризма в Боготе.

«Иранский режим через свои вооруженные группы «Хезболлах» находится в Венесуэле. Это неприемлемо», — сказал Помпео.

Госсекретарь также осудил присутствие на венесуэльской территории членов колумбийской леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО). (ТАСС)