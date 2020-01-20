США считаеют недопустимым присутствие «Хезболлах» в Венесуэле

Соединенные Штаты выступают против присутствия членов ливанской шиитской партии «Хезболлах» на территории Венесуэлы. Об этом в понедельник заявил американский госсекретарь Майкл Помпео во время выступления на конференции против терроризма в Боготе.

«Иранский режим через свои вооруженные группы «Хезболлах» находится в Венесуэле. Это неприемлемо», — сказал Помпео.

Госсекретарь также осудил присутствие на венесуэльской территории членов колумбийской леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО). (ТАСС)

| 2020-01-20T22:55:01+00:00 21 января 2020, 01:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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