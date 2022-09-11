Разведка США помогала Украине готовить контрнаступление в Харьковской области, пишет газета New York Times.

Коренной перелом в обмене разведданными между Киевом и Вашингтоном произошел летом. До этого ВСУ опасались делиться информацией, поскольку считали, что это могло выявить их слабые места и помешать дальнейшей поддержке со стороны американцев. Однако при планировании контрнаступления позицию решили изменить, чтобы оно было более эффективным.

В публикации не уточняется, какие именно сведения стороны передавали друг другу в этот период. Но на протяжении всей войны США предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах. По признанию американских властей, такие разведданные сыграли решающую роль в планировании и реализации задач, нацеливании на российские войска, убийстве высокопоставленных генералов. Также они заставляли армию РФ перебрасывать склады боеприпасов дальше от линии фронта.