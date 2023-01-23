Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении Ирана, в него внесены десять физических лиц.

Ранее министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн рассказал, что главы МИД стран Евросоюза обсуждают четвертый пакет санкций против Ирана. В санкционный список могут быть включены более 50 физических и несколько юридических лиц, в частности в черном списке окажутся члены элитных частей Вооруженных сил Ирана — Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, комментируя утверждение ЕП соответствующей резолюции, заявил, что в Европе чувства превалируют над разумом. В парламенте Ирана, в свою очередь, пригрозили ЕС подготовкой закона о признании террористическими армий стран – членов альянса.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты продолжат оказывать экономическое давление на Иран в связи с беспилотниками, которые страна может поставлять России для применения в Украине. (Газета.Ру)