США активно работает с Азербайджаном и с Арменией с целью обеспечения мирного будущего для Южнокавказского региона.

Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Соединенные Штаты активно взаимодействуют с обеими сторонами, чтобы помочь обеспечить мирное будущее для региона Южного Кавказа»,- заявил он.

Представитель Госдепа выразил надежду, что диалог и конструктивная атмосфера между двумя странами будет продолжаться, поскольку США продолжают поддерживать дипломатию, которая ведет к прочному миру и решению проблем между двумя странами.