Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что США, как и ранее, не хотят видеть, как другие страны нормализуют отношения с сирийским президентом Башаром Асадом. Об этом сообщает ТАСС.

«Ничего не поменялось в нашем нежелании видеть нормализацию отношений какой-либо страны с Асадом. Мы не думаем, что это отвечает чьим-либо интересам в регионе или за его пределами», — сказал Кирби.

По его словам, присутствие американских военных в Сирии продолжает оставаться законным, а в случае нормализации отношений это не изменится и войска выведены не будут.

Отметим, что сегодня делегация МИД Турции присоединилась к консультациям по сирийскому урегулированию в Москве с участием представителей Ирана и Сирии.