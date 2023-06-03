Госсекретарь США в пятницу изложил официальную позицию США относительно вторжения России в Украину. Энтони Блинкен предостерег от любых мирных инициатив, которые могли бы помочь узаконить захват Россией украинской территории. Он заявил, что «справедливые и прочные» мирные усилия должны касаться ответственности агрессора и восстановления Украины.

По мнению Блинкена, в ближайшие недели и месяцы некоторые страны, вероятно, будут призывать стороны к прекращению огня. Но для того, чтобы любые мирные усилия были долгосрочными, сказал госсекретарь, они требуют «полного участия и согласия» Украины и должны поддерживать реконструкцию и восстановление Украины, а Москва должна будет заплатить свою долю.

«Прекращение огня, которое просто замораживает существующие линии фронта, позволит Путину консолидировать контроль над территорией, которую он захватил, а затем отдохнуть, перевооружиться и снова атаковать. Это – несправедливый и непрочный мир, – сказал Блинкен. – Это узаконит захват Россией земель, вознаградит агрессора и накажет жертву». (svoboda.org)