Вашингтон оказывает давление на Анкару, чтобы она запретила российским авиакомпаниям летать в Турцию самолётами американского производства. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что в декабре высокопоставленные чиновники США предупредили турецкую сторону о необходимости выполнения санкций против России из-за её агрессии в отношении Украины.

The Wall Street Journal отмечает, что позицию Соединённых Штатов передала Анкаре представитель американского Минторга Тея Розман Кендлер. Она побывала в Турции с официальным визитом в конце прошлого года. Министерство не стало делиться с газетой подробностями, но подчеркнуло, что работает с иностранными авиакомпаниями для контроля соблюдения введенных США ограничений относительно российских, белорусских и иранских самолетов.

По данным The Wall Street Journal, с 1 октября прошлого года авиакомпании из России выполнили более двух тысяч рейсов в Турцию на американских самолётах «Боинг».

Американская корпорация Boeing прекратила техобслуживание самолетов в России в начале марта. Аналогичное решение приняла и европейская Airbus. (svoboda.org)