США призвали Палестину изучить «сделку века»

США призывают руководство Палестины внимательно изучить план мирного урегулирования, предложенный ранее Вашингтоном, и приглашают к взаимодействию, заявила на заседании СБ ООН американский постпред при организации Келли Крафт.

«Не отвергая тяжелый труд, проделанный миротворцами за прошедшие годы, думаю, мы все согласимся с тем, что прошлые попытки не приблизили стороны к миру. Потрачено бесчисленное количество долларов на международные конференции, а также резолюции ООН и заявления по данному вопросу. Но реального прогресса мало… Мы призываем руководство Палестины внимательно изучить наше видение и взаимодействовать с нами», — сказала Крафт.