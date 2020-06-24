США призвали Палестину изучить «сделку века»

США призывают руководство Палестины внимательно изучить план мирного урегулирования, предложенный ранее Вашингтоном, и приглашают к взаимодействию, заявила на заседании СБ ООН американский постпред при организации Келли Крафт.
«Не отвергая тяжелый труд, проделанный миротворцами за прошедшие годы, думаю, мы все согласимся с тем, что прошлые попытки не приблизили стороны к миру. Потрачено бесчисленное количество долларов на международные конференции, а также резолюции ООН и заявления по данному вопросу. Но реального прогресса мало… Мы призываем руководство Палестины внимательно изучить наше видение и взаимодействовать с нами», — сказала Крафт.
Крафт указала, что план урегулирования, предложенный Штатами, не предлагается в обязательном порядке принять в нынешнем виде. «Это начало разговора, а не конец. Мы никогда не хотели навязывать решение. Я прошу международное сообщество и руководство Палестины не отвергать наше видение», — указала постпред.