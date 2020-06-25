США призвали Лукашенко допустить в Беларуси реальную политическую конкуренцию

Глава Хельсинкской комиссии США конгрессмен Элси Хейстингс выступил с заявлением в связи с продолжающимся в Беларуси подавлением протестных выступлений и арестами кандидатов в президенты, сообщает Голос Америки.

«Каждая страна, участвующая в работе ОБСЕ, в том числе Беларусь, привержена проведению свободных и честных выборов, – отмечается в документе. – Белорусские власти сделали это невозможным, арестовывая и запугивая кандидатов в президенты, журналистов и активистов на ранней стадии предвыборной борьбы. Не может быть выбора, если система осуществляет подтасовки в пользу того, кто в настоящее время находится у власти».

«Я призываю Александра Лукашенко распорядиться об освобождении тех, кто задержан по политическим причинам, и допустить в Беларуси подлинную политическую конкуренцию», – говорится в заявлении.