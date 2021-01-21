США приостановят депортацию на 100 дней

«На 100 дней, начиная с 22 января 2021 года, министерство внутренней безопасности приостановит высылку неграждан, которые должны были быть депортированы, чтобы обеспечить справедливую и эффективную систему исполнения миграционного законодательства, в которой первостепенное внимание уделяется защите национальной безопасности, безопасности границ и общественной безопасности», — говорится в заявлении.