США уведомили ближайших союзников о введении санкций против Китая, в случае если Пекин окажет военную помощь России, пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Обсуждение с союзниками потенциальных мер находится на «предварительной стадии», а цель консультаций Вашингтона – заручиться поддержкой ряда стран, особенно из числа «Большой семерки», отмечает агентство.

Прощупывание почвы со стороны Вашингтона пока «не привело к широкому согласию по каким-либо конкретным мерам», говорит источник. Чиновник одной из стран, с которой США обсуждали санкции, сказал, что Вашингтон представил лишь «скудные разведывательные данные», в которых говорилось, что власти Китая обсуждают военную помощь России.

Администрация Белого дома хотела сначала поднять тему скоординированных санкций и «прощупать пульс» на случай, если обнаружится, что Китай действительно предоставляет России вооружение, пояснил американский чиновник.

19 февраля глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона есть данным о том, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России» для ее использования в войне против Украины. Позднее The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с данными разведки, сообщила, что КНР рассматривает возможность поставки в Россию беспилотников и артиллерийских систем.

«Китай может изменить правила игры», – сказал изданию высокопоставленный представитель администрации США. Также этот шаг нарушит дух мирного плана, который Пекин предложил в годовщину начала войны 24 февраля.

Распространяемые США разведданные являются «домыслами и клеветой», заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По его словам, с первого дня российского вторжения в Украину Китай неизменно призывал к миру и переговорам, а также играл конструктивную роль в урегулировании ситуации.

«США, которые являются крупнейшим поставщиком оружия украинской стороне, беспрестанно выдвигают в адрес Китая надуманные обвинения в поставках оружия России, что не только тормозит процесс урегулирования украинского кризиса, но и способно навредить китайско-американским отношениям», – подчеркнул Ван Вэньбинь. (moscowtimes.ru)