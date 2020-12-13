Число больных COVID-19 в США превысило 16 миллионов

Число заразившихся коронавирусом в США превысило 16 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Так, по его информации, с начала пандемии и к настоящему моменту в Соединенных Штатах коронавирусом заразились 16 014 839 человек. Лидирует по числу инфицированных штат Калифорния (1 535 962 случая), далее идут Техас (1 395 889), Флорида (1 116 973), Иллинойс (841 688) и Нью-Йорк (764 966). Из-за коронавируса в Соединенных Штатах всего умер 297 501 человек.