Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Москве, которая состоялась в ноябре 2021 года, заявлял, что западные страны «решительно и сплоченно» отреагируют, если в Украине начнутся боевые действия. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на Джейка Салливана, который тогда был послом Соединенных Штатов в России и присутствовал на встрече.

По информации издания, Бернс предупредил Патрушева, что если Россия начнется военные действия, то последствия для нее «будут серьезными». В ответ на это, по данным The New York Times, секретарь Совета безопасности РФ посмотрел главе ЦРУ в глаза и заявил о доблести российской армии, отложив свои записи.

«Он говорил: «Мы можем это сделать». Я бы описал это так: это уже было решено, и российская сторона была уверена в себе. Его послание было таким: «Для нас не проблема сделать то, что мы хотим», — приводит NYT слова Салливана.

По словам источников издания, вернувшись в Вашингтон Бернс проинформировал президента США Джо Байдена, что его российский коллега Путин решил начать боевые действия.

Уильямс Бернс посетил Москву 2 и 3 ноября 2021 года. Он встречался с Патрушевым, а также с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Телеканал CNN сообщал, что глава ЦРУ приезжал в столицу России, чтобы предупредить российскую сторону о том, что «Вашингтон следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной», а также чтобы установить мотивацию действий Российской Федерации. (gazeta.ru)