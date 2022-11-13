США готовят новый пакет военной помощи для Украины.

О нем объявят в ближайшие недели, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

«Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой в ближайшие несколько недель», — отметил Салливан.

По его словам, США по-прежнему стабильны в оказании помощи в области безопасности Украине.

Советник президента США добавил, что второй пакет помощи будет примерно того же объема, какими были предыдущие.

В настоящее время Белый дом консультируется с Конгрессом по дополнительным ресурсам на следующий год. (unian.net)