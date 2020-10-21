США потребовали от союзников увеличить расходы на оборону

США требуют от всех союзников, а не только от стран НАТО, вносить 2% ВВП на оборону, прежде всего для сдерживания РФ и КНР.

Как передает РИА Новости, об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

«Мы признаем вызовы и цену, которую накладывает пандемия COVID, но наши угрозы сегодня не уменьшились. Они скорее лишь усугубились, пока страны обращаются к внутренней ситуации, чтобы восстановиться. В то же время наши конкуренты пытаются использовать это. Поэтому мы призываем все страны-члены (НАТО) соблюдать свои обязательства и делать больший вклад в нашу общую безопасность. Это распространяется и за пределы НАТО. Мы ожидаем, что все союзники будут инвестировать в оборону больше — по крайней мере 2% ВВП как самый минимум», — заявил Эспер, выступая в Вашингтоне.

«Мы также ожидаем, что они (союзники — ред.) будут способны, смогут и захотят развернуть свои силы, когда случатся проблемы. Мы ожидаем, что они будут стоять плечом к плечу с США в противостоянии плохому поведению Китая и российской агрессии», — добавил Эспер.

«Безбилетных пассажиров в нашей общей безопасности быть не может», — заявил министр обороны США.

Он вновь охарактеризовал нынешнюю ситуацию как «конкуренцию великих держав в глобальном масштабе» и традиционно раскритиковал Россию и Китай за предполагаемое вмешательство в дела других стран. Москва и Пекин в прошлом отрицали подобные обвинения. Эспер заявил также о продолжающейся модернизации вооруженных сил КНР и России, которая создает, по его словам, новые вызовы и угрозы США.