Новый, одиннадцатый, пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов оценивается в $700 млн и будет содержать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает ТАСС, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома. Официально он будет предоставлен в среду, 1 июня.

«HIMARS и боеприпасы к ним, радары контрбатарейной борьбы и несколько радиолокационных станций ПВО, дополнительные Javelin и другие противотанковые средства, дополнительные артиллерийские боеприпасы… Несколько вертолетов и тактических автомобилей», — перечислил чиновник.

Также партия будет включать запчасти к ранее поставленной технике.

По словам чиновника, дальность ракет для передаваемых комплексов облегченной реактивной системы залпового огня не будет превышать 80 км. При этом Киев дал Вашингтону заверение, что не будут применять полученное оружие против целей на российской территории.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявлял, что рассматривает возможность отправки Украине систем вооружений, однако речь не идет о ракетах большой дальности.