С начала полномасштабной войны общее количество убитых или раненых украинских и российских военных приближается к 500 тысячам.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц Соединенных Штатов Америки. По их словам, оценить количество потерь трудно, поскольку Россия их занижает, а Украина — не разглашает.

Потери российских военных, по словам официальных лиц, приближаются к 300 тысячам (около 120 тысяч погибших и 170-180 тысяч раненых). Украина потеряла около 70 тысяч убитых воинов и 100-120 тысяч раненых. (УНИАН)