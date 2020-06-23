США перебазируют в Польшу две тысячи военных

США перебазируют в Польшу не одну, а две тысячи военнослужащих, сообщает издание Gazeta Prawna.
Президент Польши Анджей Дуда 24 июля планирует посетить США. Одной из основных тем его переговоров с президентом США Дональдом Трампом будет сотрудничество в военной сфере.
«В нашу страну должны приехать до двух тысяч американских солдат, а не до тысячи, как предполагалось ранее. Передислоцировано также будет командование V корпуса армии США, которое сейчас находится в Германии», — говорится в сообщении.
Также, по данным издания, у США «имеется план перебросить в Польшу около 30 американских истребителей F-16».(РИА Новости)