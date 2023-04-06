В Белом доме ответили на обвинения президента РФ Владимира Путина в организации терактов на территории России. Участие американской разведки в войне в Украине направлено на то, чтобы помочь Киеву вернуть захваченные территории, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Его слова передает CNN.

«С первых дней этой войны мы оказывали разведывательную и информационную поддержку украинским вооруженным силам, чтобы они имели возможность защищать [свою территорию], проводить операции и продолжать попытки отвоевать территорию, которую россияне незаконно захватили», — сказал Кирби.

«Мы не обеспечиваем условия и не подталкиваем украинцев к нанесению ударов за пределами Украины», — добавил он.

Ранее Путин обвинил западные спецслужбы в причастности к терактам и диверсиям на территории России. «Есть основания утверждать, что в подготовке диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», — заявил президент на заседании Совбеза 5 апреля.

Путин также сказал, что «теракты» регулярно совершаются в оккупированных Россией регионах Украины. По его словам, их целями становятся представители власти и правоохранительных органов, общественные деятели, журналисты, преподаватели школ и вузов. (moscowtimes.ru)