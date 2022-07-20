США отправят Украине еще четыре смонтированных на колесном шасси комплексов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин на проходящей в виртуальном режиме встрече Контактной группы по оказанию содействия Украине.

«Мы продолжим находить инновационные пути для продолжения поддержки военнослужащих служащих Вооруженных сил Украины, и выделять дополнительную помощь Украине, в том числе, вооружение, боеприпасы и технику», — сказал глава Пентагона.

Он добавил, что в новый пакет военной поддержки входят ракетные системы залпового огня и артиллерийские снаряды. Последний пакет военной поддержки доведет до число HIMARS, переданных США Украине, до 16.

Украина заявила, что, используя РСЗО, нанесены успешные удары по 30 российским центрам логистики и центрам боеприпасов.

Отметим, с начала вторжения России в Украину США оказали Украине военную помощь на 8 млрд долларов.