США отказываются от поддержки курдских формирований?

«Президент Байден сосредоточится на дипломатических каналах урегулирования в Сирии. И будет тесно сотрудничать с Турцией в этом направлении». Как сообщает турецкая газета Türkiye, об этом сказал специальный представитель США в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Уильям Робак.

Новый президент США Джозеф Байден дал понять, что будет придерживаться иной, нежели бывший президент Дональд Трамп, политики в Сирии, отмечает газета.

Уильям Робак заявил, что США не поддерживают создание курдского государства, включающего территории Ирака и Сирии, при этом Сирия не является приоритетом для Байдена. Отмечается, что новый президент сосредоточится на дипломатических каналах урегулирования в Сирии и в этом направлении будет тесно сотрудничать с Турцией.

Газета пишет, что террористическая Рабочая партия Курдистана (ПКК)/Отряды народной самообороны (YPG), которая долгое время действовала в Сирии и Ираке под покровительством США, в дальнейшем может остаться одна и не получать материальную и моральную поддержку со стороны США, как прежде. Ранее администрация США поставляла террористической организации грузовики с оружием и боеприпасами, высокопоставленные американские уполномоченные лица часто встречались с членами организации.