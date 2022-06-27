США 28 июня объявят о введении санкций против крупнейших государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Об этом говорится в документе Белого дома, посвященному планам администрации президента США Джо Байдена по мерам в отношении РФ.

Министерство финансов и Государственный департамент США также введут блокирующие санкции в отношении российских частных военных компаний, «действующих на Украине», военных подразделений РФ, причастных к «нарушениям прав человека или международного гуманитарного права в Украине», а также против высокопоставленных должностных лиц с подконтрольных РФ территорий, «в том числе министров и мэров спорных городов».

Отмечается, что в отношении около 500 человек будут наложены визовые ограничения из-за ситуации в Украине.

Введение санкций приурочено к проходящему в Германии саммиту «Большой семерки» (G7).