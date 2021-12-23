Министерство финансов США в среду в целях содействия доставке гуманитарной помощи жителям Афганистана представило три новые генеральные лицензии, которые предполагают ряд исключений из-под американских санкций в отношении радикального движения «Талибан».

«США являются крупнейшим поставщиком гуманитарной помощи в Афганистан. Мы привержены поддержке жителей Афганистана, поэтому Минфин предпринимает эти дополнительные шаги для облегчения процесса предоставления помощи», — сообщил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, слова которого приводятся в заявлении ведомства.

Две из упомянутых лицензий разрешают должностным лицам США и ряда международных организаций, таких как ООН, осуществление транзакций с участием представителей движения «Талибан» и террористической группировки «Сеть Хаккани», если эти операции проводятся в рамках официальной деятельности Вашингтона или соответствующих международных структур. Третья лицензия предусматривает исключения из-под санкций для неправительственных организаций, занимающихся гуманитарными проектами в Афганистане. «Данные генеральные лицензии не разрешают осуществление финансовых переводов талибам или «Сети Хаккани», кроме как с целью уплаты налогов, сборов, таможенных пошлин, покупки или получения разрешений или оплаты коммунальных услуг, связанных с гуманитарной деятельностью», — подчеркнули в Минфине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя действия Минфина, заявил, что Вашингтон «неустанно работает с международным сообществом над обеспечением потоков гуманитарной помощи и другой необходимой поддержки жителям Афганистана». «Мы продолжим поддерживать усилия наших партнеров по расширению помощи и оказанию необходимого содействия в этот момент особой нужды. Хотя санкции США в отношении талибов остаются в силе, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США предоставило широкие полномочия, которые гарантируют, что неправительственные и международные организации, а также правительство США могут продолжать предоставлять помощь и критически важную поддержку наиболее уязвимым афганцам. Кроме того, США в рамках международной программы COVAX дополнительно предоставят жителям Афганистана миллион доз вакцин от COVID-19, в результате общее число предоставленных афганцам доз вакцин составит 4,3 млн», — говорится в письменном заявлении дипломата.