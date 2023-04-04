Во вторник, 4 апреля, США объявили о новом пакет военной помощи для Украины.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, новый пакет предусматривает предоставление большего количества боеприпасов для HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов.

«Сегодня Министерство обороны США объявило о новой критически важной помощи Украине в сфере безопасности. Это включает в себя разрешение президента на предоставление помощи по безопасности с предоставлением большего количества боеприпасов для предоставленных США ПЗРК HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, которые Украина использует для своей обороны», — говорится в сообщении.

Новая помощь на сумму до 500 млн. долларов предоставляется в рамках разрешения президента США Джо Байдена на изъятие из составов Пентагона большего количества боеприпасов для артиллерийско-ракетных систем повышенной мобильности HIMARS, средств перехвата для противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов. Также речь идет о противотанковых системах, стрелковом оружии, транспортных средствах большой грузоподъемности и техническом обслуживании, необходимом для укрепления украинских защитников на поле боя.

Кроме того, пособие на сумму 2,1 млрд долларов предоставляется в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI). Денежные средства будут выделены на средства противовоздушной обороны, артиллерийские и танковые снаряды, минометные системы, ракеты и противотанковые системы. (УНИАН)