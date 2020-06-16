США обещают Сербии и Косово льготные кредиты на сумму $200 миллионов

Американская администрация обещает предоставить Белграду и Приштине кредиты на льготных условиях на сумму 200 миллионов долларов, а также предупреждает о возможности вывода из региона американских войск, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц США.

Как пишет издание, администрация Дональда Трампа использует таким образом метод кнута и пряника. Отмечается, что, по словам советника Трампа по нацбезопасности Роберта О’Брайена, ключевым условием оказания поддержки Косово является полная отмена пошлин и других торговых барьеров в отношении импорта из Сербии.

«Мы не можем помочь, если стороны наносят ущерб своей собственной экономике, вводя торговые барьеры, включая пошлины», — приводит издание слова О’Брайена.