Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не толкают украинского президента Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Мы не будем обсуждать с русскими окончание войны без участия Украины, сейчас этого не происходит, потому что Зеленский дал ясно понять, и его нельзя винить в этом, что он не готов к ним», — сказал он.

В администрации США считают, что конфликт мог бы кончиться сегодня, если бы российский президент Владимир Путин сделал правильные вещи, добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил публичный формат переговоров с Россией. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, лидеры других государств говорили ему, что президент РФ Владимир Путин хочет прямых переговоров. Украинский лидер выступил за публичный формат, отметив, что переговоры не должны проходить «за кулисами».