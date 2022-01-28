Соединенные Штаты в настоящее время не рассматривают введение против России санкций, затрагивающих экспорт нефти и газа, а также отключение России от SWIFT. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

При этом, по данным издания, работа на санкциями против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины находится на финальной стадии. Возможные ограничения могут коснуться части крупнейших российских банков. Также рассматривается введение запрета на операции с госдолгом РФ и экспортного контроля в ключевых секторах экономики.

Однако окончательное решение по санкциям пока не принято, уточняет газета.