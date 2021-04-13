США не собираются менять своего посла в России

Президент США Джо Байден не собирается в обозримом будущем назначать нового посла в Москве. Таким образом, посол в России Джон Салливан сохранит свою должность, передает СNN, ссылаясь на источники в администрации американского лидера.

По данным телеканала, Байден считает, что посла Салливана, которого уже знают в Москве, необходимо оставить на этом посту. Как рассказали собеседники канала, это окажет успокаивающее влияние на ситуацию в отношениях двух стран в условиях, когда Белый дом намерен продолжать увеличивать санкционное давление на Россию. (gazeta.ru)