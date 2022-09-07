Соединенные Штаты не предоставили сформированному радикальным движением «Талибан» временному правительству Афганистана никакой информации, подтверждающей ликвидацию в Кабуле главаря террористической организации «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири. Об этом заявил в среду глава МИД талибов Амир Хан Моттаки.

Как сообщил заместитель пресс-секретаря внешнеполитического ведомства талибов Хафиз Зия Ахмад на своей странице в Twitter, Моттаки, комментируя соответствующую операцию, сказал, что «США еще не предоставили [временному] афганскому правительству никаких доказательств [уничтожения террориста] или документов», касающихся этой операции. Расследование инцидента со стороны афганских властей еще не завершено, его результаты будут преданы огласке, добавил он.

Выступая на пресс-конференции в Кабуле, посвященной итогам деятельности МИД во временном кабмине талибов за прошедший год, Моттаки призвал США «больше не нарушать воздушное пространство Афганистана» и оставаться приверженными Дохийскому соглашению. 25 августа заместитель министра культуры и информации во временном правительстве талибов Забихулла Муджахид указывал, что Кабул проводит с Вашингтоном консультации на высоком уровне в связи с патрулированием американскими беспилотниками воздушного пространства Афганистана.