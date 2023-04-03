Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам, что страна не будет бойкотировать работу Совета Безопасности организации во время председательства в ней России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы еще не решили, каким будет уровень нашего участия, но мы продолжим работать в Совете Безопасности в этом месяце. Совет Безопасности занимается не только Украиной», — сказала она.

По словам дипломата, американская сторона ожидает от РФ профессионального исполнения обязанностей председателя.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что начало председательства России в Совбезе ООН «подходит для первоапрельского Дня дурака». Он обвинил Москву в постоянном нарушении норм всемирной организации и заявил, что ЕС будет «бороться со злоупотреблениями». Бурно отреагировали на председательство РФ также в США, Украине и Литве.

Отметим, что с 1 апреля председательство в Совбезе ООН в порядке ротации перешло к России сроком на один месяц.