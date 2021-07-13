США считают, что газопровод «Северный поток — 2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы.

Как передает РИА Новости, об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью телеканалу «Украина 24» во вторник.

Дипломат находится с визитом на Украине.

«США считают «Северный поток — 2″ плохим делом. Это плохо для Украины, плохо для энергетической безопасности Европы. Германия говорит: они лидеры Европы. Мы говорим: пожалуйста, что вы сделаете, как лидеры Европы, для того, чтобы Россия не использовала газ как оружие против Украины и Восточной Европы? Это наша принципиальная позиция. Через неделю канцлер (Ангела Меркель – ред.) будет в Вашингтоне. Поэтому посмотрим, что будет через неделю», — заявил Кент.

Северный поток — 2″ предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать «Северный поток — 2» в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.