Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан назвал «пустыми словами» заявления о возможном развертывании российских сил на Кубе и в Венесуэле, сообщает Голос Америки.

Россия подняла ставки в своем противостоянии с Западом по поводу Украины и расширения НАТО, когда высокопоставленный дипломат отказался исключить развертывание военных на Кубе и в Венесуэле в случае эскалации напряженности в отношениях с Соединенными Штатами.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что не хочет «ни подтверждать, ни исключать» возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Латинской Америки, если США и их союзники не прекратят свою военную деятельность вблизи границ России.

«(Все) зависит от действий американских коллег», – сказал Рябков заявил в интервью телеканалу RTVi, сославшись на комментарии президента России Владимира Путина о том, что Москва может предпринять некие меры военно-технического характера, если США и их союзники не удовлетворят ее требования.

Беседуя с журналистами в Вашингтоне, Салливан сказал, что «единство союзников и трансатлантическая солидарность были в полной мере продемонстрированы и продолжают демонстрироваться» в ходе переговоров с Россией на этой неделе, которые он назвал «откровенными и прямыми».

На вопрос о словах Рябкова по поводу размещения войск и техники в Латинской Америке Салливан ответил: «Я не собираюсь отвечать на пустые слова, звучащие в публичных комментариях».

Он отметил, что этот вопрос не поднимался в ходе переговоров на этой неделе, и добавил: «Если бы Россия двигалась в этом направлении, мы бы решительно занялись этим вопросом».

В прошлом месяце Рябков сравнил напряженность вокруг Украины с Карибским кризисом 1962 года, когда Советский Союз разместил ракеты на Кубе, а США ввели морскую блокаду острова.