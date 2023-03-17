Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 зашел в акваторию Черного моря, свидетельствуют данные Flightradar24.

В течение нескольких часов до этого БПЛА США кружил в воздушном пространстве Румынии, пишет сайт Крым.Реалии.

RQ-4 взлетел с авиабазы Сигонелла возле итальянского города Катания. За его передвижениями сейчас наблюдает более 25 тысяч человек.

CNN ранее писало, что американские военные отправили новый беспилотник в район Черного мора для осмотра места крушения MQ-9 Reaper и наблюдения за действиями военных РФ, начавших поиск обломков БПЛА.