Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США направили в Венесуэлу делегацию, чтобы ослабить связи Каракаса с Москвой.

В состав делегации вошли высокопоставленные представители Госдепартамента и Белого дома США, ее уровень стал «наиболее высоким за последние годы». Сколько времени займет поездка — неизвестно.

Ожидается, что представители Вашингтона проведут встречу с представителями правительства Николаса Мадуро.

Как утверждает издание, поездка необходима для «разделения России с ее международными союзниками» на фоне обострения ситуации на Украине. Также США могут провести переговоры с Венесуэлой как с поставщиком нефти в случае введения ограничений в отношении российского энергетического сектора. (Газета.Ру)